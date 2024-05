Pinag-iingat ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang publiko laban sa paggamit, pagbebenta at pagpapakalat ng `Magic Mushroom’ na ipinagbabawal sa batas.

Ang nasabing babala ng PDEA ay bunsod na rin sa naging resulta ng kanilang imbestigasyon matapos ang kanilang operasyon nitong Mayo 18 sa La Union kung saan nasabat sa isang buy bust operation ang mga Lollipops, Chocolate bars at gummy bears na hinihinalang hinaluan ng magic mushrooms.

Batay sa pag-aaral ng PDEA, ang magic mushrooms ay nagtataglay ng Psilocybin na ipinagbabawal ng Dangerous Drugs Board.

Sinabi ng PDEA na ang mga nahuling suspects ang mismong gumagawa ng mga nasabat na droga at ibinebenta kung saan pinalilitaw ng mga ito na ang kanilang produkto ay may therapeutic benefits na inilalabas sa social media at iniindorso pa ng ilang kilalang influencers.

Binigyang diin din ng PDEA na pinalalakas pa nila ang monitoring sa mga ganitong produkto sa merkado at umaasa sa pagkikipagtulungan ng publiko. (Cherk Balagtas)