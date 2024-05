Nais ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na malutas ang problema ng malnutrisyon sa Mindanao lalo na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM).

Inatasan ng Pangulo ang mga pangunahing ahensiya ng gobyerno na tutukan ang problema ng malnutrisyon sa mga bata pati na sa mga buntis na ina.

Sa kanyang pagbisita sa Tawi-Tawi noong Huwebes, Mayo 23, inatasan ng Pangulo ang mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang mga programang tumutugon sa problema ng malnutrisyon gaya ng Bangsamoro Umpungan sa Nutrisyon upang mabawasan o kung hindi man ay malutas ang suliranin.

Bukod sa malnutrisyon sa mga bata ay problema rin ng gobyerno ang mga batang nababansot dahil sa kakulangan ng nutrisyon kaya dapat aniyang magtulungan ang Department of Health, Department of Social Welfare and Development at iba pang ahensiya para tugunan ito.

“Ang Bangsamoro Umpungan sa Nutrisyon ay naglalayon din na makatulong upang masugpo ang malnutrisyon ng mga bata, sa mga anak natin at kababaihang nagdadalang-tao,” wika ng Pangulo.

Batay sa record ng United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), 95 na mga bata ang namamatay kada araw dahil sa malnutrisyon. (Aileen Taliping)