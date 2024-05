Patalasan ng utak sa ‘2nd Torre Cup’

MAGSASAGAWA ang Knights of Columbus ng Nationwide Youth Chess Tournament 2024 na may temang “2nd Eugene Torre Cup” na lalaruin simula ngayong Sabadonsa Gateway Mall 2 Activity Center sa Cubao.

Tinatayang nasa 360 participants ang tutulak ng piyesa sa nasabing two-day meet, magtatagisan sila ng isip sa rapid at blitz sa apat na age categories na 18 and under, 15-below, 12U at nine and under boys and girls.

Inorganisa at binasbasan ng National Chess Federation of the Philippines ang nasabing event na may total cash purse na P300,000 plus trophies, medals at certificates ang ibibigay sa winners.

Suportado ang nasabing event ng FIDE, Eugene Torre Chess Museum at Philippine Arbiters Chess Confederation, Inc. kung saan ang nabanggit na tournament ay para makapaghubog ng future talents at maging grandmaster tulad ni Asia’s First Grandmaster Eugene. (Elech Dawa)