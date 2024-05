Hinatulan ng Sandiganbayan si dating Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) Governor Nur Misuari at anim pang opisyal nito ng hanggang 16 na taong pagkabilanggo kaugnay ng kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act.

Kaugnay ito sa diumano’y maanomalyang pagbili ng P77 milyong halaga ng educational materials noong gobernador pa si Misuari ng ARMM taong 2000 hanggang 2001.

Anim na iba pang dating opisyal ng ARMM ang sangkot din sa falsification of public documents tulad ng sales invoice, voucher at purchase order.

Kabilang sa mga kapwa akusado ni Misuari ay sina dating Department of Education-ARMM Director Leovegilda Cinches, chief accountant Pangalian Maniri, supply officer Sittie Aisa Usman, accountant Alladin Usi, Commission on Audit-ARMM resident auditor Nader Macagaan, at ang may-ari ng CPR Publishing na si Criseta Ramirez.

Ayon sa abogado ni Misuari na si Atty. Ma. Victoria Lim-Florido, nakahanda silang umapela sa kaso.

Samantala, absuwelto naman si Misuari sa kasong malversation of public funds.

Hindi nakadalo si Misuari sa promulgasyon ng kaso pero binasahan ito ng hatol sa pamamagitan ng video conference. (Natalia Antonio/Just Ignacio)