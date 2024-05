Hindi na kailangang magbayad kapag dumaan sa expressway ang mga food o agri truck na nagbibiyahe ng mga produktong agrikultura sa susunod na tatlong buwan, simula sa Hunyo 1 ngayong taon.

Ipatutupad ito ng pamahalaan sa ilalim ng isang rebate program kung saan lingguhang matatanggap ng mga truck operator ang kanilang rebate o cashback na katumbas ng toll increase gamit ang kanilang radio frequency identification o RFID.

Tinatayang nasa 900 truck operators ang makikinabang sa programang ito kaya hinikayat ni Toll Regulatory Board (TRB) Executive director alvin Carullo ang mga ito na mag-register sa programa.

Aabot sa P156 na rebate ang matatanggap ng mga trak na dadaan sa North Luzon Expressway, Subic-Clark-Tarlac Expressway, R-One Expressway at R-One Expressway Extension ng Manila-Cavite Toll Expressway, habang P30 naman per transaction sa Muntinlupa-Cavite Expressway, at South Luzon Expressway.

Nakikipag-ugnayan ngayon ang TRB, Department of Finance (DOF), Department of Transportation (DOTr), at Department of Agriculture (DA) sa mga expressway operator para maisakatuparan ang programa na kung maganda ang magiging bunga ay posibleng palawigin pa.

Para makapasok sa toll fee increase exemption ang mga food o agri truck, kailangan magpa-accredit sila sa DA at magkaroon ng valid Autosweep o Easytrip accounts.

Kapag naaprubahan ang accreditation, makakatanggap ang mga food truck operator ng toll rebate sa kanilang RFID account kada Miyerkoles.

Magiging mahigpit naman sa spot checking para siguradong kargado nga ng agricultural goods at products ang mga food truck na nagpa-accredit sa programa.

Babala naman ng DA na maaaring ma-disqualify ang isang food truck operator kapag nakitaan ng hindi pagsunod sa mga panuntunan nito. (Andrea Salve/PNA)