Dahil sa matinding init na nararanasan sa bansa, dumaranas din ng heat stroke at pagbaba ng timbang ang mga alagang baboy, ayon sa National Federation of Hog Farmers Inc.

Mula sa average na 115 hanggang 120 kilo, bumaba ang timbang ng mga baboy sa 90 hanggang 100 kilo, sabi ng vice chairman ng grupo na si Alfred Ng sa isang panayam.

Dahil dito, napipilitan umanong magbenta ng mga baboy sa kabila ng kanilang mababang timbang dahil sa mataas na gastos sa pagpapakain.

May mga baboy rin umano na namatay dahil sa heat stroke.

Hindi naman ibinunyag ni Ng ang porsiyento ng mga baboy na apektado ng El Niño. (Carl Santiago)