Mark Magsayo unti-unti kumakatok sa title fight

PANIBAGONG pagkakataon sa pagsuntok sa korona ang asinta ni dating world champion Mark “Magnifico” Magsayo sa pakikipagtuos kay Eduardo “Zurdito” Ramirez ng Mexico para sa isang title eliminator sa World Boxing Council (WBC) super featherweight belt sa Hunyo 15 sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada.

Kasalukuyang nakabase sa Valencia, California ang dating WBC featherweight titlist na puspusan ang paghahanda sa Wild Card Gym sa Los Angeles, California sa ilalim ng head trainer na si Marvin Somodio at pangangalaga ng MP Promotions at TGB Promotions, upang paghandaan ang daan patungo sa inaasam na kampeonato matapos ang dominanteng panalo kontra Mexican boxer Isaac “Canelito” Avelar sa pamamagitan ng third round knockout nung Disyembre 9, 2023.

Nagpamalas ng kumbinsidong KO win ang 28-anyos mula Tagbilaran City, Bohol matapos ang solidong kaliwang hook sa Mexican boxer na nagresulta para buhatin ng stretcher palabas, kung saan kinailangang lagyan ng neck brace si Avelar, na kinalauna’y nakalabas nang maayos sa ospital.

Nabigong mapanatili ni Magsayo ang kanyang WBC title matapos mabigo kay Mexican Rey Vargas noong Hulyo 9, 2022 sa pamamagitan ng split decision, na sinundan ng isa pang pagkatalo kay American boxer Brandon “The Heartbreaker” Figueroa sa unanimous decision para sa WBC interim 126-pound belt noong Marso 4 sa Toyota Arena sa Ontario, California.

Inihayag ni MP Promotions President Sean Gibbons na sakaling magtagumpay si Magsayo kontra Ramirez sa undercard fight ng laban nina Gervonta “Tank” Davis at Frank “The Ghost” Martin para sa World Boxing Association (WBA) lightweight title, muli itong sasabak para sa huling eliminator sa undercard ng laban nina WBA junior-welterweight title Isaac “Pitbull” Cruz at Jose Valenzuela ng Mexico sa Los Angeles sa Agosto 3.

Unang pagkakataon na sumabak sa 130-lbs division ang 5-foot-6 boxer na nakuha ang 126-pound title kay Gary Allen Russell, Jr. sa pamamagitan ng majority decision noong Enero 22, 2022, hanggang sa mawala ang titulo kay Vargas. (Gerard Arce)