Kiko nilinaw na ‘di si Heaven ang nakaka-stress

Ang bongga lang ni Kiko Estrada, ha!

Bini-build-up nga siya ngayon ng Viva Films at talaga namang bawat gawin niya ay pini-flex ng kompanya ni Boss Vic del Rosario, ha!

Kamakailan nga ay pina-solo presscon pa siya ng Viva.

Napapansin daw kasi ang pagiging action star na niya sa seryeng ‘Lumuhod Ka sa Lupa’ na kasalukuyang umeere ngayon sa TV5.

Malapit na nga raw ilipat sa primetime ang seryeng pinagbibidahan ni Kiko.

Ang dinig namin, after ng primetime news ng TV5 ito isasalang at bago ang ‘FPJ’s Batang Quiapo’ ni Coco Martin.

Anyway, sa presscon ay natanong si Kiko kung okey lang ba kung magkakaroon sila ng proyekto ng ex-girlfriend niyang si Heaven Peralejo na Viva artist din katulad niya.

Nasabi ni Kiko na hindi pa siya willing to work with Heaven para wala raw stress.

May ibang nakagawa agad ng ingtriga tungkol sa sinabing iyon ni Kiko, ha!

May nagsabing stressful daw si Heaven kaya ayaw ni Kiko na makasama ito sa kahit na anong proyekto.

Pero nakatsikahan naman namin ang handler ni Kiko na si Mhit Pimentel.

Tsika sa amin ni Mhit, ipinaliwanag ni Kiko na hindi ganun ang gusto nitong palabasin kaya ayaw nito na makasama muna sa kahit na anong project ang ex-girlfriend.

Ang ibig daw sabihin ni Kiko sa sinabi na ayaw nito ng stress ay ang magiging isyu na naman kapag nagkasama sila sa proyekto ni Heaven.

Na sigurado raw kasi na iintrigahin lang sina Kiko, Heaven.

Na siyempre, makaka-stress lang daw sa dalawa.

Pero in the future naman daw, kung walang mang-iintriga, puwede pa rin naman daw magkatrabahlo sina Kiko at Heaven,

So ayan, huwag nang intrigahin pa si Kiko sa dialogue niya, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)