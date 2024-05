Kahit may edad na Vhong, Jhong todo pa rin sa pag-tumbling, paggiling

Nakakaloka ang Streetboys, sa pangunguna nina Vhong Navarro, Jhong Hilario, na talagang ‘nagmakaawa’ sa mga bisita (advertisers, media, at iba pa) sa ginanap na ATeam Trade Launch, na bumili, suportahan ang concert nila, ha!

Pero in fairness, wala pa ring kupas ang Streetboys, at nagpa-sample nga sila sa ATeam Trade Launch, na talagang tumambling, gumiling sa harap ng mga bisita.

Pero `yun nga, kasunod noon ang pakiusap nila na suportahan ang concert nilang ‘Streetboys The Reunion Concert’ na gaganapin sa New Frontier sa November 8.

Namigay nga sila ng flyers sa lahat para siguraduhing magiging matagumpay ang concert nila. Binalita rin ni Vhong na babalik ulit ng Pilipinas ang iba nilang miyembro na mula London, Canada, Dubai, at buo nga sila sa araw na `yon.

“Grabe, 31 years na po kami. Wag na nating itago ang mga edad natin, dahil the fact na magkakaroon tayo ng reunion, ibig sabihin noon, matatanda na tayo!” sabi ni Jhong.

Super touch nga ang Streetboys na pinagkatiwalaan daw sila ng ATeam, na pinagprodyus nga sila ng reunion concert, ha!

Siyanga pala, ang bonggang-bongga ng aura ni Vhong ngayon, na malayo pa lang ay para na siyang kumikinang, ha! Ang kinis, ang puti, at bagets na bagets nga siya, ha! Ramdam mong masaya, may peace of mind siya ngayon.

Biniro ko nga siya na akala ko ay kung sinong bagong artista siya, na teenager talaga, ha! Parang kasing-edad lang niya si Zaijian Jaranilla, ha!

“Dinadaan ko lang sa damit! Hahahaha!” sey ni Vhong.

Well, sure ako na magbabalikan din sa Pilipinas ang mga fan ng Streetboys, na nakatira na rin sa ibang bansa ngayon. Aba, ang tagal-tagal na nga nilang hindi nakikitang nagsasama-sama ang grupo.

Bongga!