Jia De Guzman hanep mga set sa Alas squad

HUMATAW nang todo sina Angel Canino, Eya Laure at Sisi Rondina para ipamalas ang makapangyarihang troika sa unang laro ng Alas Pilipinas sa AVC Challenge Cup kung saan ang tatlo ay nagbigay lahat ng kredito sa pamumuno at playmaking prowess ng beteranong setter na si Julia Melissa ‘Jia’ De Guzman.

Bitbit ang kanyang solidong karanasan mula sa Creamline Cool Smashers at sa Denso AiryBees sa Japan, pinangunahan ni De Guzman ang Alas Pilipinas sa 22-25, 25-19, 25-16, 25-21 panalo laban sa Australia sa harap ng maingay at masiglang 4,945 manonood nitong Huwebes ng gabi sa Rizal Memorial Coliseum.

Ngunit naniniwala ang Alas team captain na ito ay isang kabuuang pagsisikap ng koponan sa tulong ng kanyang kapwa beterano at libero na si Dawn Catindig.

“It wasn’t just me, it was a total team effort talaga. I can’t do everything by myself so leadership-wise, it’s not just me, Dawn, and the seniors. It’s everyone inside the court,” sabi ni De Guzman matapos ipakalat ang siyam na excellent sets para tumapos ng anim na puntos kabilang ang tatlong aces.

Pinuri ni De Guzman, na kumakatawan sa bansa mula noong 2015, ang pagtatanggol at pagharang ng kanyang mga kasamahan sa koponan, na nagpapadali sa kanyang trabaho.

“Hindi naging madali para sa akin na ipamahagi ang bola gaya ng ginawa ko kung hindi pumasa nang maayos ang mga kasamahan ko, kaya kailangan kong bigyan ng credit ang floor defense at ang net defense ng team dahil sinusubukan naming manatili sa isang sistema. kaya mas madali ang buhay natin,” sabi nito.

Kasalukuyan nang sumasabak sa kanilang pangalawang asignatura sa torneo ang Alas Pilipinas kontra India Biyernes ng gabi habang isinusulat ang balitang ito.

Top 2 squads lamang mula sa bawat grupo ang uusad sa semifinals.

“Every game for us will be a big learning experience talaga. Mahusay ang panalong ito ngunit marami pa ring error at aral na makakatulong sa amin na makamit ang mga resulta sa mga susunod na laro. Kailangan din naming magpahinga at bumawi dahil sa magkasunod na laro,” sabi ni De Guzman. (Lito Oredo)