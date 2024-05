JayLen Brown, Celtics muling pinulbos Pacers

PAGKATAPOS ng game-saving 3-pointer sa opener, bida muli si Jaylen Brown sa Game 2 ng Eastern Conference finals nitong Huwebes (Biyernes sa Pilipinas) sa Boston.

Tumipa si Brown ng playoff career-high 40 points para balikatin ang Celtics sa 126-110 win kontra Indiana Pacers at 2-0 lead sa series.

“I wouldn’t say that,” ani Brown nang matanong kung nadagdagan ng motibasyon sa pagkaka-isnab sa All-NBA team. “We’re two games from the Finals. I don’t got time (to care).”

Bumakas ng tig-23 markers sina Jayson Tatum at Derrick White, may 15 points, 10 assists pa si Jrue Holiday sa top-seeded Celtics.

Namusyaw ang 28 points ni Pascal Siakam sa Pacers, nalimitahan pa sa 10 points, 8 assists si Tyrese Haliburton matapos kumana ng 25 at 10 noong Game 1. Sa third quarter ay lumabas na si Haliburton dahil sa nananakit na kaliwang hita.

Uuwi ng Indiana ang Pacers para i-host ang susunod na dalawang laro. Game 3 sa Linggo (araw sa Manila).

Sampung beses nagpalitan sa trangko sa first quarter, hawak ng Indiana ang 27-22 edge 1:24 pa sa period bago hinamig ng Boston ang next 20 points – 10 dito kay Brown.

Siyam na sunod na tira ang isinablay ng Pacers at natawagan ng apat na turnovers sa nabanggit na stretch na tumagal ng 6 minutes.

Inumpisahan ni Brown ang third quarter sa dalawang quick baskets para umagwat 61-52. Nakabalik ang Pacers sa pangunguna ni Siakam para ilapit sa dalawa pero muli ay rumatsada ng 16-5 run ang Celtics.

Hindi na naibaba ng Indiana ang hinahabol sa single digits. (Vladi Eduarte)