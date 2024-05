Giselle’s Love mamarkahan

NAKATAKDANG pumarada sa pista si Giselle’s Love sa magaganap na 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Sabado.

Sasakyan ni class A rider O’Neal Cortez, makakatagisan ng bilis ni Giselle’s Love ang pitong kapwa batang kabayo sa distansiyang 1,200 metro.

Nakalaan ang added prize na P22,000 para sa winning horse owner, ang ibang kasali ay sina Sunrider, Flashy Bell, American Ford, Wildcat, Sound Of Silence, Ann Louise at Global City.

Posibleng magpakitang-gilas din ang mga kalahok na sina Sound Of Silence at American Ford sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Magbubulsa rin ang breeder ng mananalong kabayo ng P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third placer, ayon sa pagkakasunod.

“Mga batang kabayo ang mga tatakbo, anybody’s race iyan, mahirap mag-single bet para sa winner take all,” saad ni veteran karerista Jessie Ventura.

Pasisibatin ang nasabing karera sa unang race, ‘yun din ang simula ng winner take all (WTA) na isa sa paboritong tayaan ng mga karerista.

Samantala, pitong karera ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Sabado, lahat ay balanse ang lineup kaya tiyak na masisiyahan ang mga karerista sa kanilang paglilibang. (Elech Dawa)