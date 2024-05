Ejay Falcon, lalaki ang gustong panganay

Anna’s Naka-first wedding anniversary na ang actor-politician na si Ejay Falcon at Starstruck alumna na si Janna Roxas (they tied the knot on March 25, 2023) pero hindi pa sila binibiyayaan ng baby.

Mukang bising-bisi siya sa mga duties niya as Vice Governor ng Oriental Mindoro kaya nabiro siya ng press na baka walang time mangalabit.

“Meron naman. Haha! May time naman. Sa isang lugar nga lang. Dun lang kami sa Mindoro. Hindi kami nakakaalis,” natatawang paliwanag niya.

But reding-ready na raw sila ni Janna sakaling bigyan na sila ng baby. At kung pakikinggan ang dasal niya, aminado siyang baby boy ang gusto niyang panganay.

“Pero siyempre, kahit ano ang ibigay ni Lord.”

Nakausap namin si Ejay sa Beautederm contract signing ni Jeraldine Blackman dahil may special participation siya doon as taga-abot ng bulaklak.

He officially welcomed Jeraldine to the growing Beautederm family and he attested kung gaano ka-solid ang pamilyang nabuo ni Miss Rei Tan.