Daniel puro barkada, ‘di priority babae

Muling nag-trending si Daniel Padilla sa online world kahit na wala naman siyang malaking event na dinaluhan or proyektong ginagawa.

Kahit simpleng pagtsi-chill lang ni DJ sa isang bar with non-showbiz friends ay pinag-uusapan sa social media.

Pinagkaguluhan kasi si Daniel ng fans at mga gumigimik sa The Vibe in Arcovia City, Pasig nitong Huwebes ng gabi.

Puring-puri ng mga guest ng nasabing bar si Deej. Very accommodating daw ang aktor at tumatayo pa sa table para lang makapagpa-picture ang mga taong nagre-request sa kanya.

Bongga ng panganay na anak ni Karla Estrada, ha. Hindi lang mga girls ang nagkakagulo sa kanya, pati mga boys ay nagpapa-selfie rin sa kanya.

Mukhang naka-move on na rin ang mga supporters ng aktor, dahil sa rami ng mga lumapit dito, wala ni isa man lang sa mga fan ang nag-urirat tungkol sa kanyang ex-girlfriend na si Kathryn Bernardo.

Pero puro barkada lang si DJ at mukhang walang time for girls, ha!

Kapansin-pansin din na palaging good vibes lang ang aktor at ini-enjoy nang bonggang-bongga ang mga gimik with his barkada.

Komento nga ng netizens, favorite place na raw ni Daniel ang nasabing bar, madalas kasi siyang nakikita rito with friends kaya alam na raw nila kung saan sila pupunta para lang makita nang personal ang idolo nila, lalo pa’t game na game ito sa pakikipagkulitan sa fans.

Nanghihinayang lang ang mga supporter ni Deej dahil nag-back out ito sa basketball game ng ‘Star Magic All Star Games 2024’, eh handang handa na silang suportahan ito sa kanyang muling paglalaro ng basketball sa Araneta Coliseum.

Aabangan na lang daw nila ang malaking concert nito, teleserye at mga pelikulang gagawin.

Bongga ng mga pelikulang nakatakdang gawin ni Deej ha. Kakaibang Daniel Padilla na talaga ang mapapanood nila sa mga sinehan, ha!

‘Yun na!