Bata syut sa butas ng sahig, nalunod

Nasawi ang isang 3-taong gulang na batang lalaki nang mahulog mula sa kanilang bahay na nakatayo sa mismong dagat, malaglag sa tubig at malunod sa Purok Badiawan, Apo beach, Brgy. Zone 3, sa bayan ng Sta Cruz, Davao del Sur, Miyerkoles ng umaga.

Wala ng buhay nang marekober ng mga residente ang paslit na lumusot umano sa butas na sahig ng kanilang bahay.

Nasaksihan pa ng isang 6-anyos na kapitbahay ang pangyayari at pagkahulog ng bata kaya agad itong nagsisisigaw at sinabing may nahulog na bata.

Pero wala agad umanong naniwala dito kaya hindi agad na-rescue ang bata.

Saka pa lamang nalaman ang insidente nang hanapin ng nanay ang anak at natuklasang nalunod nga ito.

Ayon sa nanay ng bata, umalis lamang siya saglit para kumuha ng tubig sa lugar mga 50-metro ang layo mula sa kanilang bahay.

Kampante ang nanay dahil natutulog daw naman ang kanyang mga anak, kaya hindi niya inaasahan ang pangyayari.

(Ronilo Dagos)