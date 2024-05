Ang Guo-lo!

Imbis na luminaw, nagsanga-sanga pa ang mga tanong sa isinagawa naming imbestigasyon sa pagkakasangkot umano ni Bamban Mayor Alice Guo sa operasyon ng POGO.

Sa pagbabasa ko sa comments sa aking social media accounts, marami ang nagsasabing mala-teleserye nga ang paandar ng mga sagot ni Mayora. Tila raw may script ang sinasabi dahil paulit-ulit ito. Sabi niya, ayaw daw niyang magsinungaling, pero parang sa higit apat na oras ng hearing noong Miyerkules ay ang dami pa rin nating narinig.

At napakaraming red flags.

Sinabi niya sa TV interview na iniwan siya ng nanay niya pagkapanganak sa kanya pero inamin niya naman sa hearing namin na may anak pang sumunod sa kanya at tatlo silang magkakapatid.

Sinabi niya na nalaman niyang kapatid niya sina Shiela at Siemen pagkatapos ng hearing, pero inamin niya na nagsinungaling siya noong huling pagdinig para protektahan sila.

Sabi niya, hindi niya kilala si Nancy Gamo na siyang sangkot sa POGO, pati mga kumpanya ng pamilya niya pero nung ipinakita na ang pruweba, naalala niya bigla kung sino si Nancy Gamo.

Medyo hindi rin katanggap-tanggap na Ipinipilit niyang simpleng tao lang siya pero ang laman ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth (SALN) niya ay daan-daang milyong piso.

Pagsisinungaling pa ring maituturing ang paglilihim ng katotohanan.

Siya lang ang nakilala kong tao na hindi raw kilala ang kapatid, pero magkasama sa travel abroad, nakikipag-partner sa milyun-milyong pisong negosyo na di kilala ang kasosyo, na humihiram ng kotse, pero di alam ang pangalan ng hiniraman, na nagbenta ng chopper at may utang pa sa inyo, pero di kilala ang pangalan ng sisingilin, na tila sa dami ng assets, kumpanya, at property, ay ‘di na makeep track at kailangan pang magtanong sa abogado at parang may dagdag-bawas pang ginagawa.

At lahat ng kasinungalingang yan ay importante dahil nasa gitna tayo ng sikreto at sistematikong sindikato- na siyang nanloloko sa mga Pilipino at naglalagay sa ating mga institusyon at seguridad sa panganib.

Ang pinag-uusapan dito ay pamamahala. Hindi ito Maalaala Mo Kaya- na kulang na lang may nawawalang diary o lilitaw na kambal parang Mara Clara. Seryosong usapin ito. Nakakabahala.

May kasabihan nga na kapag palagi tayong nagsisinungaling, hindi maglalaon ay mapapaniwala natin ang ating sarili na ang mga kasinungaling ito ang realidad at totoong nangyayari sa ating buhay.

Bago pa man ito mangyari, kailangan nang lumabas kung ano ang totoo. Kailangan natin maintindihan ang puno’t dulo nito. Alang alang sa bayang Pilipinas.