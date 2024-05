Na-kick out sa University of Pennsylvania (UPenn) at naging “homeless” ang 19-anyos na babaeng anak ni Kim Atienza matapos sumali sa anti-Israel rally.

Sa ulat ng Politiko base sa Philadelphia Inquirer report, inilagay si Eliana Atienza at lima pang estudyante ng UPenn administration sa mandatory leave dahil sa pakikiisa sa protesta laban sa military action ng Israel sa Gaza.

“I’m the only one made homeless by this,” saad ni Eliana sa report.

Ayon sa Washington Free Beacon, isa si Eliana sa mga lider ng “Gaza Solidarity Encampment” na nagkasa ng mahigit dalawang linggong protesta sa UPenn campus.

Ibinahagi rin ng news website ang screenshot ng Instagram comment niya kung saan inilarawan ni Eliana ang kanyang sarili sa isang kaibigan bilang biktima ng “administrative violence” at tinanggalan din umano siya ng tahanan ng unibersidad.

“I live on campus. The university has barred me from entering. In other words — the university has made me houseless,” ani Atienza.

“I am also an international student. The University knows this. This is their weapon. So disappointed to be attending an institution that resorts to administrative violence,” dagdag pa niya.

Si Eliana ay apo ni dating Manila Mayor Lito Atienza. (Issa Santiago)