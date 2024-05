Aminado ang isang mambabatas na dadaan sa butas ng karayom ang divorce bill na nauna nang inaprubahan ng Kamara de Representantes.

Ayon kay Bagong Henerasyon party-list Rep. Bernadette Herrera, malaking hamon ngayon sa Kamara kung paano kumbinsihin ang 13 senador para suportahan ang panukala.

“One of the challenging tasks ahead now is to convince at least 13 senators to support the divorce bill by making them aware of the suffering of many Filipino spouses and their families,” ayon kay Herrera.

Dahil dito, kailangan aniya magkaroon ng solido at tuloy-tuloy na kampanya upang buksan ang puso at isipan ng mga tutol sa panukala.

Dapat umano maipaliwanag na ang diborsiyo ay hindi sisira sa pamilya sa halip ito ang sasalba o liligtas sa isang mapang-abusong relasyon o pagsasama ng mag-asawa na ang naapektuhan ay ang kanilang mga anak. (Eralyn Prado)