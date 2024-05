ITINAAS na ang Tropical Cyclone Signal No. 1 sa 12 lugar sa buong bansa matapos mapanatili ng bagyong Aghon ang lakas nito.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pagasa, huling namataan ang bagyo sa layong 240 kilometro Silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur.

Ito ay may lakas na hanging papalo sa 45 kilometers per hour at bugsong aabot naman sa 55 kph.

Tinatayang nasa 30 kph ang bilis nito na kumikilos pa-Kanluran-Hilagang Kanluran.

Nasa Signal no. 1 ang Sorsogon, Albay (Manito, Legazpi City, City of Tabaco, Rapu-Rapu, Santo Domingo, Malilipot, Bacacay, Malinao, Tiwi), Catanduanes at Camarines Sur (Caramoan, Garchitorena, Presentacion, Sagñay, San Jose, Lagonoy, Tigaon) sa Luzon.

Habang sa Visayas, nakataas din ang Signal no. 1 sa Eastern Samar, Samar, Northern Samar, Leyte (Babatngon, Tacloban City, Palo, Tanauan, Tolosa, Dulag, Mayorga, Macarthur, Abuyog, Javier) at Southern Leyte (Silago, Hinunangan, Hinundayan, Anahawan, San Juan, Liloan, Saint Bernard, San Ricardo, Pintuyan, San Francisco).

Samantala sa Mindanao, kabilang ang Dinagat Islands, Surigao del Norte kasama ang Siargao – Bucas Grande Group at Surigao del Sur (Carrascal, Cantilan, Madrid, Carmen, Lanuza, Cortes, City of Tandag).

Bukas ng umaga, araw ng Sabado, inaasahang magla-landfall ang bagyo sa Eastern Visayas kung saan hindi rin inaalis ng Pagasa ang posibilidad na tatama ito sa kalupaan. (Natalia Antonio/Just Ignacio)