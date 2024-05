Tserman bulagta sa tandem

Patay ang isang barangay chairman mula sa Buli, Muntinlupa nang pagbabarilin ito ng riding in tandem.

Nahuli sa CCTV ang pamamaril ng mga salarin sa barangay chairman na kinilalang si Ronaldo “Kaok” Loresca, ng Purok 1, Brgy. Buli, Muntinlupa City.

Napag-alaman na kasama ng biktima ang kanyang mga kaibigan sa harap ng Sole So Blessed Sneakers and Apparel sa 195 Manuel L Quezon St., Brgy Buli, bandang alas-10:16 ng gabi, nang biglang sumulpot ang isang motorsiklong kinalululanan ng dalawang suspek at biglang pinaputukan ang tserman.

Ayon sa saksi na si Domingo Rosell, 67, may-asawa, dating kagawad, at taga-Brgy Buli, Muntinlupa City, dalawang lalaki ang nakita niyang suspek na lulan ng isang motorsiklo kung saan ang gunman ay nakasuot ng Joy Ride shirt at ang isa ay itim na t-shirt.

Pagkatapos ng pamamaril ay pinaharurot na nila ang motorsiklo patungong Sucat sa Paranaque.

Dumalo lamang sa isang pagdiriwang ang nasawing baranggay chairman bago ang insidente.

Isinugod pa si Loresca sakay ng barangay ambulance sa Asian Hospital and Medical Center sa Alabang ngunit inanunsyo na rin ng pamilya nito ang kanyang pagpanaw.

Nagpayo rin ang SOCO na huwag munang ilabas ang CCTV footage ng pamamaril.

Masusi pang inaalam ng pulisya ang motibo ng pananambang sa biktima at pagkakilanlan sa mga suspek. (Migo Fajatin/Betchai Julian)