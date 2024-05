Timberwolves hinawla nina Luka Doncic, Mavs

NAG-TAKE CHARGE si Luka Doncic sa stretch para gasolinahan ang strong finish ng Dallas tungo sa 108-105 win kontra Minnesota sa Game 1 ng West finals nitong Miiyerkoles (Huwebes sa ‘Pinas).

Ikinalat ni Doncic ang 15 sa kanyang 33 points sa fourth quarter, bumakas ng 30 si Kyrie Irving – 24 sa first half – at inagawan ng Mavericks ng homecourt advantage ang Timberwolves.

Nagdagdag ng 13 points, 7 rebounds si PJ Washington. Kumalawit ng 11 rebounds si reserve center Dereck Lively, 9 sa kanyang nirerelyebuhang si Daniel Gafford.

Anemic na 6 for 25 lang mula sa 3-point range ang Mavs pero bumawi sa 62-38 advantage sa puntusan sa paint.

“We made important ones,” suma ni Doncic, naghulog ng crucial shots at nakabingwit pa ng fouls bukod sa sipag sa depensa.

Umiskor ng 7 straight si Luka sa loob ng 63 seconds sa kaagahan ng fourth para sindihan ang 13-0 run ng Dallas tungo sa 97-89 lead.

Nakabalik ang Wolves para agawin ang trangko 102-98 sa tres ni Anthony Edwards 3 1/2 minutes pa pero sumagot ng 8-0 burst ang Mavs na natigil lang nang mahulog ang tip-in ni Naz Reid 106-104 para sa Dallas.

Giniyahan ng 24 points ni Jaden McDaniels ang Minnesota. Nalimitahan sa 19 points si Edwards, 6 of 20 sa floor si Karl-Anthony Towns at sa dulo na halos nagdatingan ang kanyang 16 points. May 15 si Naz Reid.

“Terrible offense down the stretch: bad shots, turnovers, no composure,” buwelta ni Timberwolves coach Chris Finch. “We got to be better in clutch moments.”

Sa Minnesota pa rin ang Game 2 sa Sabado (araw sa Manila). (Vladi Eduarte)