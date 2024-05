Sharon flinex pagmamahal kina KC, Frankie, Miel

Nasa bakasyon ngayon ang Megastar na si Sharon kasama ang anak na si Miel Pangilinan.

Mukhang magtatagal pa ang bakasyon ng mag-ina dahil sa isang post ni Sharon ay nabanggit niyang hindi siya makaka-attend sa isang awards night kung saan ay nominated siyang Best Actress.

Kahit nga pala si Miel lang ang kasama niya sa bakasyon na iyon, flinex ni Sharon ang pagmamahal sa tatlong anak na babae.

Pinost nga ni Sharon ang isang old picture nina KC, Frankie, at Miel na magkakasama.

Sey ng Megastar, “I have three beautiful girls. Always in my heart.”

Siyempre, natuwa ang fans at supporters ni Sharon.

Sabi nga ng iba, nakaka-feel good na kahit si Miel lang ang kasama ni Sharon sa bakasyon ay talagang pinost niya ang pagmamahal sa tatlong anak niyang babae.

Na siyempre, kahit may ibang mga pilit na nang-iintriga kay Sharon at sa panganay niyang anak na si KC, talaga namang flinex ng Megastar ang pagmamahal niya sa ‘three beautiful girls’ niya, ha!

Ang saya lang!

So sa mga pilit na nang-iintriga kina Sharon, KC, magsitigil na kayo.

Kahit ano pa ang mangyari, anak ni Sharon si KC at nanay ni KC ang Megastar, ‘noh?!

So mas mananaig ang pagmamahal nila sa isa’t isa.

So huwag nang makisawsaw ang iba kapag may ‘something’ sina Sharon at KC, ‘noh?!

Matuwa, ma-happy na lang kayo kapag may magagandang post tungkol sa isa’t isa sina Sharon at KC!

‘Yun na!