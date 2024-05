Richard Gomez kontra sa Divorce Bill

Ang bongga lang ni Congressman Richard ‘Goma’ Gomez!

Talagang flinex niya sa kanyang social media accounts ang pag-vote niya ng no sa Divorce Bill, ‘noh?!

Sey ni Goma, “I voted NO! for the Divorce Bill because I believe in the sanctity of marriage.”

Mahaba pa ang speech ni Goma at talaga namang sobrang bilib sa kanya ang fans, followers niya, ha!

Siyempre, isa si Goma sa mga artista-politiko na ang bongga ng married life.

Noong April 29 nga ay flinex niya ang 26th wedding anniversary nila ng misis niyang si Mayor Lucy Torres-Gomez.

Taong 1998 nang magpakasal sina Goma, Lucy sa Ormoc City.

Bongga! (Jun Lalin)