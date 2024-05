Tutulong ang reyna ng Netherlands sa Pilipinas para mapalakas ang finance at financial health ng mga Pilipino.

Si Queen Maxima ng the Netherlands ay nakipagkita kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang kung saan ipinarating nito ang mga nais iabot na tulong sa bansa sa kanyang kapasidad bilang United Nations Secretary General’s Special Advocate for Inclusive Finance for Development (UNGSGSA).

Inialok ni Queen Maxima ang tulong para mailapit ang Pilipinas sa kanyang development partners partikular sa pagpapahusay sa connectivity ng bansa.

Kabilang din sa nais ng reyna na matutukan bukod sa connectivity ay ang aspeto ng cybersecurity, digitization at interoperable payments, at kung paano mapahusay ng mga Pilipino ang kanilang kalusugang pampinansiyal.

Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos Jr. sa alok ni Queen Maxima na nagsabing makakatulong ito sa nakalinyang proyekto para mapahusay pa ang internet connectivity sa bansa.

“Well, that’s a very very handsome offer, thank you very much, Your Majesty,” anang Pangulo.

Si Queen Maxima ay nasa Pilipinas para sa kanyang tatlong araw na technical visit upang i-promote ang financial inclusion at financial health para sa mga Pilipino. (Aileen Taliping)