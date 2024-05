Protekhan ang turismo

Paulit-ulit sinasabi ng pamahalaan na isa sa mga mabilis magpasigla ng ekonomiya ay ang turismo.

Marami itong inihahatid na benepisyo sa lokalidad tulad ng trabaho.

Sa Central Luzon, mula nang buksan ang Clark International Airport (CRK) noong 2003 at sa inaasahan pang pagbubukas ng operasyon ng Manila-Clark Railway Project (MRCP) ay patuloy ang pagsigla ng turismo.

Tulad na lamang ng inaantabayanang pagbubukas ng may 450 ektaryang Han Resort and Banyan Tree Hotel. Ito ang kauna-unahang Philippine resort sa New Clark City sa Tarlac.

Direktang mabebenepisyuhan nito ang mga residente ng Dapdap Resettlement Area sa Bamban, Tarlac.

Excited na ang komunidad at ngayon pa lamang inaasahang dadagsain ito ng napakaraming turista na lalo pang magpapalago sa ekonomiya ng Tarlac.

Sinabi ni Dae Sik Han, chairman and chief executive officer (CEO) ng Hann Resorts, maipagmamalaki ang landmark development na ito pagdating sa pagbibigay ng leisure experiences para sa mga turistang inaasahang dadagsa.

Ito’y dahil nasa gitna ito ng napakagandang tanawin sa Tarlac-Pampanfa boundaries. Meron ditong golf course, may resorts, mga hotel at malapir pa sa Clark.

Wala ring trapikong kailangang pagdusahan ang mga magiging bisita.

Pero maaaring magsilbing balakid sa bigtime na proyektong ito ang landfill ng Metro Clark Waste Management Corporation. Matagal nang idinadaing ng mga apektadong residente ang landfill dahil sa masamang dulot nito sa kalusugan at kabuhayan.

Hiling ng mga residente na sana’y isara na ang landfill o kaya ay ilipat ng lugar. Kapag pumasok ang mga hotel at resort at nabuksan ang economic hub na ito magiging malaking mantsa ang pagkakaroon ng landfill sa bisinidad.

Kailangang magtulungan ang mga kinauukulang ahensya at mga lokal na opisyal. Kailangan nilang pumili kung ano ang kanilang magiging prayoridad–ang landfill ba o ang world-class tourist destination?

Hindi pwedeng hindi sila magpursige. Kailangang protektahan nila ang itatayong economic hub na ito dahil malaki ang kanilang mapapakinabang hindi lamang mga negosyante kundi hgligit ang mga residenteng umaasang magkakatrabaho.

Habang may magagawa pa kilos na. Wag nating sayangin ang malaking oportunidad para sa komunidad nang dahil lamang sa landfill.