Pia Wurtzbach pasabog outfit sa Cannes

Ang bongga ni Pia Wurtzbach sa isang event sa Cannes!

Ang suot niya ay ‘cuff sleeve straight cut fitted beaded fishnet’ dress.

Ang sexy nga ni Pia sa suot niyang iyon na parang sa loob ay naka-one-piece under dress.

Sa isang nakita namin na post ay sinabing, “Pia wore a dress made of intertwined beads embroidery with hand-sewn bijoux pearls from the Fendi Couture Spring/Summer 2024 Collection to the ‘Parthenope’ Red Carpet at the 77th annual Cannes Film Festival.”

Sabi nga ng mga kapwa Pinoy na nasa event na iyon sa Cannes, nangabog daw si Pia sa kanyang suot.

Pinagkaguluhan talaga si Miss Universe 2015, ha!

Sey naman ni Pia sa isang post niya, “Thank you @fendi for this unforgettable moment.”

May sinabi rin siya na, “Gracing the red carpet in @fendi couture.”

Naka-braids naman ang buhok ni Pia.

Sabi nga niya sa isang picture, “Beauty and braids.”

Ang bongga nga ng mga ganap ni Pia sa Cannes, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)