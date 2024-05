Pedro Taduran aagawin korona ni Ginjiro Shigeoka

KAKATOK muli sa title fight si dating world champion Pedro “Kid Pedro Heneral” Taduran pagharap nito kay undefeated International Boxing Federation (IBF) minimumweight titlist Ginjiro Shigeoka sa Hulyo 28 sa Shiga Daihatsu Arena sa Otsu City sa Japan.

Ito ang unang beses na sasabak sa Japan ang former Filipino world champion na may hawak dati ng naturang titulo matapos mawala sa mga kamay ng kababayang si Rene Mark “Mighty Mouse” Cuarto noong Pebrero 27, 2021 sa unanimous decision na pagkatalo sa Bula Gym sa General Santos City at technical draw matapos ang isang taon noong Pebrero 6 sa Digos City, Davao del Sur.

Nakuha ni Taduran ang pagiging No. 1 contender sa IBF strawweight belt matapos talunin ang kababayang si Jake “El Bambino” Amparo sa dominanteng unanimous decision sa main event ng “Kumong Bol-Anon 13” sa Bohol Wisdom School Gymnasium noong Disyembre 28, 2023 sa Tagbilaran City, Bohol para sa world title eliminator.

Gayunman, hindi agad naibigay ang pagkakataon sa 27-anyos na southpaw mula Libon, Albay matapos mapili ni Shigeoka na kaharapin si Filipino challenger ArAr “Asero” Andales, na sa kasawiang-palad naman ay umatras dahil sa hindi sapat na kahandaan para sa laban nitong nagdaang Marso 31 sa International Conference Hall sa Nagoya, Japan bilang co-main event event ng laban ng kapatid nitong si Yudai Shigeoka na tinalo naman sa bisa ng 12-round split decision ni Melvin “Gringo” Jerusalem para sa World Boxing Council (WBC) minimumweight title.

Humalili kay Andales si reigning Philippine Games at WBO Asia-Pacific 105-pound ruler na si Amparo na biglaang napasabak sa giyera, kung saan hindi naging maganda ang kahandaan kaya nagtapos lamang ang laban sa second-round knockout dulot ng matinding tama sa tagiliran.

Ito rin ang unang pagkakataon na makakalaban ng isang Japanese boxer si Taduran na minsang nakalaban si dating IBF champ Daniel Valladares na nagresulta sa fourth-round technical draw para sa naturang title noong Pebrero 1, 2020 sa Jardin Cerveza Expo sa Guadalupe, Mexico City. Nagawa namang maagaw ni Valladares ang korona kay Cuarto sa pamamagitan ng split decision noong Hulyo 1, 2022 sa Mexico, habang bumagsak sa fifth round ang Mexican boxer kay Shigeoka sa rematch noong Oktubre 7 sa Ota-City General Gymnasium.

Bago ang panalo kay Amparo, nasundan ni Taduran (16-4-1, 12KOs) ang kanyang third-round technical knockout na panalo kontra Powell Balaba sa Flash Grand Ballroom sa Elorde Sports Complex noong Enero 30, 2023.

Hawak ni Taduran ang No. 1 rank sa IBF belt, No. 5 sa WBC belt ni Jerusalem at 10th sa World Boxing Organization (WBO) title ni Oscar Collazo ng Puerto Rico, na sinundan naman ng ibang Pinoy sa IBF na sina Joey Canoy (5th), ArAr Andales (9th), Amparo (11th), Vic Saludar (10th) at Ian Abne (14th). (Gerard Arce)