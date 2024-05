Sinisiyasat na ng Anti-Money Laundering¬ Council (AMLC) ang negosyo ni Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo pati na ang ama nitong si Angelito dahil sa posibilidad na sangkot ang mga ito sa money laundering.

Isiniwalat ni Senador Sherwin Gatchalian na sinimulan na ng AMLC ang imbestigasyon matapos ang mga rebelasyon sa hearing ng Senate Committee on Women, Childrens, Family Relations and Gender Equality.

“Meron sila monitoring pero dapat i-report ito ng mga bangko. At sa pagkakaintindi ko nag-uumpisa na sila sa kanilang investigation dahil nga dito sa mga hearing na nangyayari,” wika ni Gatchalian.

Aniya, maliit lang ang kinikita ng mga negosyo ni Alice base sa mga financial statement pero nakapagtataka na napakaraming pera ng pamil-ya lalo na ang kanyang ama na pabalik-balik ng China at Pilipinas.

“Isa pa ‘yung tingin ko mas malaki ang sindikato na nag-o-operate dito. At nakikita ko ‘di lang human trafficking pati money laundering pumapasok na itong mga POGO. At hindi natin alam saan, kung saan nanggagaling ang pera, nanggagaling sa drugs, nanggagaling sa human trafficking. At nakita natin na may mga taong pumupunta dito para ipasok ang pera nila at gumawa ng hindi magaganda tulad ng POGO. Hindi rin maaalis ni Mayor Guo na hindi siya kasali doon dahil lahat nakapirma siya,” diin ni Gatchalian.