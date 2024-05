Never akong trinaydor ni Gabby Concepcion – Lolit Solis

Taong 1994 nang maghiwalay ng landas sina Lolit Solis at Gabby Concepcion bilang manager at talent, respectively.

Naghiwalay sila ng landas dahil sa Manila Film Festival scam.

Pero sa tsikahan nga namin ni Manay Lolit, nag-dialogue siya na never siyang trinaydor ni Gabby.

Mas masaya nga raw sana siya sa kanyang 77th birthday party na ginanap noong Sunday sa isang Chinese restaurant sa Tomas Morato, Quezon City kung nakasipot si Gabby.

May 20 ang talagang birthday ni Manay Lolit.

Sabi ni Manay Lolit, “Mas masaya at complete sana kung nakarating si Gabby. Kahit naghiwalay kasi kami ng landas ni Gabby, never niya akong siniraan.

“Wala akong narinig na sinabi si Gabby na kahit anong masama laban sa akin.

“Kahit ako, wala akong sinabing kahit na anong masama laban kay Gabby!”

Aminado si Manay Lolit na mahal na mahal pa rin niya si Gabby at hindi niya makakalimutan ang kanilang pinagsamahan bilang manager at talent.