Michael Concio, Jr. nagising sa round 4

NAKABANGON mula sa dalawang sunod na kabiguan si Pinoy IM Michael Concio, Jr. matapos pisakin nitong Huwebes si FM Varun Gampa Aditya ng India sa round 4 ng Hanoi GM Chess Tournament 2024 na patuloy pa ring sumusulong sa Hoan Kiem Hanoi, Vietnam.

Nakahirit naman ng draw si GM John Paul Gomez kay IM Yiping Lou ng China sa hiwalay na pagalingan ng utak.

Nakalikom na si Chess Olympiad veteran Gomez ng dalawang puntos habang may 1.5 puntos naman si Concio, pero may tsana pa rin sila sa inaasam nilang korona, kailangan lang nilang magpanalo sa mga natitirang laro.

May 10-player single round robin, ipinatutupad ang 90 minutes plus 30 seconds increment per move kaya dikdikan sa isipan ang mga chesser na kasali.

Kasalo ni Gomez sa fifth place si IM Prin Laohawirapap ng Thailand, nasa seventh naman si Concio habang solo sa tuktok si top seeded GM Novendra Priasmoro ng Indonesia na may 3.5 points.

Sunod na makakalaban ni Concio sa round 5 si IM Azarya Jodi Setyaki ng Indonesia habang katapat ni Gomez si Priasmoro. (Elech Dawa)