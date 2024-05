Ipapatupad ng gobyerno ang ‘return service agreement’ sa mga nurse na nagtapos sa state universities and colleges bilang bayad sa kanilang scholarship sa kolehiyo.

Ito ang inihayag ni Health Secretary Ted Herbosa sa Malacañang upang hindi maubusan ng health workers ang bansa.

Ayon kay Herbosa, mayroong kasunduan sa mga pinag-aral ng gobyerno na kailangang bayaran ng serbisyo ang kanilang scholarship sa sandaling makatapos ang mga ito at ito ang kanyang ipapatupad.

“If you graduate from nursing in UP you have to pay and serve the Philippines. You cannot leave until you payback the scholarship you got– iyan ang gagawin namin–we will just impose a return service arrangement especially if you graduated from the state university,” ayon sa DOH chief.

Hindi sigurado ang kalihim kung nasusunod sa mga nakalipas na taon ang kasunduang ito kaya ipag-uutos niya na ipatupad ito ngayon sa kanyang pamamahala. (Aileen Taliping)