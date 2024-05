Melai ginaya si Kim Ji-won sa ‘Queen of Tears’

Ang bongga ng pamilya ni Melai Cantiveros, na pinuntahan talaga ang location ng restaurant ng ‘Queen of Tears’, na kung saan kumain na magkatalikod ang mga bidang sina Kim Soo-hyun (Baek Hyun) at Kim Ji-won (Hong Hae-in).

Ito nga ‘yung eksena na narinig ni Hong Hae-in (habang nagtatago) ang mga sinasabi ni Baek Hyun, ha!

At siyempre, si Jason Francisco ang Kim Soo-hyun ni Melai.

“Guys we’re going to the restaurant where ‘Queen of Tears’ shooted!” sabi ng anak nilang si Mela.

“Oh, my God! Ito nga `yung sa ‘Queen of Tears’!” tumitiling sabi rin ni Melai.

At siyempre, tinikman din ni Melai ang kinain ng bida sa ‘Queen of Tears’.

“Makakain ko na rin ang kinain niya! Ang saya!

“I’m breathing with the same air with Kim Soo-hyun!” sabi pa rin ni Melai.

At `yun nga, ni-reenact nila ni Jason ang eksena, na magkatalikod sila sa upuan, sa pagitan ng isang dingding.

“Breathing with the same air and eating with the same food with my @soohyun_k216 and @geewonii. Grabe kakilig ui, super sarap din ng food, kaya pala doon lagi kumakain si Baek Hyun. Woooo! Labyu!” sabi pa rin ni Melai.

Anyway, Hoenamu Restaurant nga `yon, na isang home-style Korean food restaurant located near Noksapyeong Station in Itaewon. Sabi nga, ito raw ang the best Korean restaurant in Itaewon and it has been designated as a model restaurant in recognition of its good menu.

Pero bago nga `yon, nagpaganda muna si Melai sa Jenny’s House, na kung saan ay pinagaya rin niya ang hitsura ng bidang babae sa ‘Queen of Tears’.

“Ang gagawin nila sa akin ay maging kamukha si Kim Ji-won ng ‘Queen of Tears’. Gagawin daw nila ang lahat, pero baka iba ang lumabas.

“Kaya pala super famous sila, dahil napakagaling nila. Sobrang the best!

“Ang bango pa ng nilagay nila sa mukha ko! Napaka-dry ng hair ko, pero naging Kim Ji-won na. Pero mas naging Kim-Ji-worm. Hahahaha!” sabi pa ni Melai.

Siyempre, puro ‘sana all’ ang mababasa mo na mga mensahe sa wall ni Melai, ha!

“Inggit me!” sabi ni Karylle.

“Nakakainggit naman. Ito `yung scene na narinig niyang gusto ni Hyun-woo lagi sa tabi ni Haein kahit nahihirapan siya. Pakigaya ng scene na sobrang hina ng boses umorder. Hahahaha.”

“Ang taray ni Melai, ang Hong Hae-in ng Pilipinas.”

Bongga talaga si Melai, di ba? Na sana nga ay bigyan siya ng teleserye sa Pilipinas, dahil bongga naman ang talent niya, di ba? (Dondon Sermino)