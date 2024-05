Marina Summers, Michelle Dee patalbugan sa pagrampa

Kagabi ay ipinasa na ni Michelle Dee ang kanyang korona sa bagong Miss Universe Philippines.

Bago pa ang inaabangang coronation night ay sumabak muna sila sa pagrampa ni ‘Drag Race UK Vs. The World’ (Season 2) Top 4 Marina Summers.

Si Marina kasi ang isa sa mga performer sa nasabing pageant at during rehearsal nga ay gumawa muna sila ng content na rumarampa.

Sey ni Marina sa kanyang caption, “Iconic crossover @michelledee! We’re ready to set the stage on fireeee @themissuniverseph.”

Tuwang-tuwa ang mga netizen at celebrities sa nasabing content.

“Ganda n’yooo,” comment ni Sue Ramirez.

“Iconic Queens,” naman ang comment ni Miss Grand International 2020First Runner-up at ‘Pinoy Big Brother Kumunity Season 10’ 3rd Big Placer Samantha Bernardo.

Sey naman ni ‘Drag Race Philippines’ judge Jiggly Caliente, “Icons collide.”

Samantala, sa kanyang broadcast channel ay shinare ni Michelle ang hinahanap niya sa Miss Universe Philippines 2024.

“I’m personally looking for authenticity, love, a pure cause, humility, and fire,” sey niya.

Samantala, pinost din niya ang photo na yakap-yakap ang kanyang black gown sa Miss Universe 2023.

Sey niya, “Today’s the day…… Pero #deepatapos.”

Samantala, kagabi na nga ang coronation night ng Miss Universe Philippines 2024 na may temang ‘Celebrating Love for All’.

Bonggels!