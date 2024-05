Marian Buitre kinalampag sa inilabas na ‘dirty finger’

WALA umanong puwang ang magaspang na kaugalian at kilos sa mga propesyunal na manlalaro ng Premier Volleyball League (PVL) matapos ipatawag ng Movie Television Review and Classification Board (MTRCB) kasunod ng viral incident na naganap sa semifinals na tapatan ng Petro Gazz Angels at eventual champion na Creamline Cool Smashers sa katatapos lang na All-Filipino Conference.

Kinatok ng MTRCB ang pamunuan ng PVL patungkol sa viral incident na kinasangkutan ni Petro Gazz opposite hitter Marian Buitre kung saan nakita sa isang video clip ang “bastos na kilos” gamit ang kanyang mga kamay at daliri o “dirty finger” sa dikdikang semifinal battle kontra Creamline.

Dahil sa umano’y hindi magandang pag-uugali ay napansing nawala sa lineup ng Petro Gazz ang dating University of the Philippines (UP) Lady Maroons spiker sa huling laro sa semifinal round laban sa Choco Mucho Flying Titans at sa battle-for-third kontra Chery Tiggo Crossovers, kung saan nanaig sila ng bronze medal. Nakita si Buitre na tumanggap ng medalya sa awarding ceremony sa Game 2 ng PVL Finals.

Gayunman, lumabas sa reports na nakatakdang maglabas ng code of conduct ang pamunuan ng PVL upang maiwasang mangyaring muli ang naturang kaganapan. Nakatakdang maghain ng kaparusahan sa sinumang manlalaro, coaches at team officials na gumawa ng parehong pagkakamali.

Pinaalalahanan na lamang pansamantala ng PVL ang lahat ng manlalaro nito na manatiling magandang halimbawa at impluwensiya sa publiko kaya dapat manatiling kagalang-galang sa lahat ng pagkakataon sa loob at labas ng taraflex court.

Wala pang inilalabas na official statement ang management ng Petro Gazz habang isinusulat ang balitang ito, Huwebes, patungkol sa naturang pangyayari, subalit sa susunod na kumperensiya, kung saan magkakaroon ng import ang mga koponan, maaaring pansamantalang maisantabi si Buitre kapalit nito, depende sa desisyon ng coaching staff at management.

Patuloy namang nasa lineup ng Petro Gazz ang 28-anyos na spiker na mayroong kabuuang 22 puntos na ambag sa koponan mula sa 13 atake, limang blocks at isang ace. (Gerard Arce)