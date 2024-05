Malasakit para sa ating mga senior citizen

Nakakahawa ang enerhiya at init ng pagtanggap ng mga lolo at lola na nakasama ng inyong Senator Kuya Bong Go sa Biñan City, Laguna kamakailan. Pero bakas ko po sa likod ng kanilang mga ngiti ang hirap at pangangailangan. Naisip ko noon, napakasakit naman na kahit papalapit na sila sa huling yugto ng kanilang panahon dito sa mundo, pilit pa rin nilang tinatawid ang hirap para magabayan ang kanilang mga mahal sa buhay.

Nagpunta po ako sa lungsod ng Biñan para makiisa sa pamamahagi ng social pension sa mahigit 3,000 senior citizens sa tulong ng lokal na pamahalaan. Dinagdagan na rin po natin ito ng kaunting tulong tulad ng pagkain, grocery, bitamina, at iba pang uri ng suporta.

Isa tayo sa mga nagsulong ng Republic Act 11916 na nag-amyenda naman sa RA 7432, o ang Senior Citizens Act, na nagtaas para maging P1,000 ang pensyon para sa kuwalipikadong indigent seniors na dati ay P500 kada buwan lamang. Tayo rin po ay co-author at co-sponsor sa Senado ng Republic Act No. 11982. Inamyendahan nito ang Centenarian Act upang magbigay na rin ng cash gift sa mga Pilipinong may edad na 80, 85, 90, at 95, bilang karagdagan sa kasalukuyang cash gift para sa mga centenarian.

Bukod sa pagmamalasakit sa ating mga lolo at lola, nag-ikot din tayo sa iba’t ibang bahagi ng bansa upang makasalamuha ang iba pa nating mga kababayan.

Noong May 16, dumalo tayo sa inagurasyon ng bagong Guagua Public Market sa Pampanga, pati na rin ang bagong Guagua Community College Building and Student Center na aking sinuportahan na maipatayo kasama sina Mayor Anton Torres at Governor Delta Pineda.

Tumungo rin kami sa Sta. Rita para tumulong sa 500 displaced workers kasama si Mayor Arthur Salalila at 242 pa sa paanyaya si Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo. Sa pakikipagtulungan ng DOLE, ang mga displaced workers na ito ay nakatanggap din ng pansamantalang trabaho.

Dumalo rin ako sa 19th Annual National Conference ng Philippine Association of Local Government Accountants sa Baguio City noong araw na iyon. Kinabukasan, May 17, nakilahok ako sa public hearing na ginanap sa Baguio City upang talakayin ang mga iminumungkahing amendments sa ating Konstitusyon. Idiniin ko na anumang panukala ay dapat dumaan sa tamang proseso, sumasalamin sa tunay na hinaing ng bawat Pilipino, at ang makikinabang ay ang mga ordinaryong mamamayan, hindi kaming pulitiko.

Pagkatapos nito, tumungo ako sa La Trinidad, Benguet kasama ang Cooperative Development Authority sa pagbibigay ng pinansyal na suporta sa sampung kooperatiba na may 94 na kinatawan mula sa buong rehiyon ng Cordillera sa pamamagitan ng programang “Malasakit sa Kooperatiba” na aking itinaguyod.

Noong May 18, sinaksihan din natin ang inagurasyon ng itinayong Super Health Center sa Biñan City sa Laguna. Nagkaloob din tayo ng tulong sa 464 na nawalan ng hanapbuhay sa Biñan City, na bibigyan din ng DOLE ng pansamantalang trabaho. May higit pang 500 residente ang ating tutulungan sa susunod na mga araw kasama ang DOLE at lokal na pamahalaan. Matapos ito ay bumiyahe tayo sa Davao City at dumalo sa ginanap na Vice Mayors’ League of the Philippines-Batangas Chapter seminar na idinaos sa Grand Regal Hotel.

Noong May 20, bumisita naman tayo sa Navotas City at namahagi ng tulong sa 1,000 na nawalan ng hanapbuhay. Nagkaloob din tayo ng tulong katuwang sina Mayor John Rey Tiangco at Senator Bato dela Rosa sa 500 mahihirap na residente.

Sa parehong araw, namahagi rin ng tulong ang aking opisina para sa mga 906 nawalan ng hanapbuhay sa Las Piñas City katuwang si Mayor Mel Aguilar. Bilang Chair ng Senate Committee on Sports, sinaksihan din ng aking opisina ang pagsisimula ng isang sportsfest sa Mindanao State University sa Dimaporo, Lanao del Norte.

Nasa Iloilo naman tayo noong May 21, at dumalo sa ginanap na 2nd Rose Festival sa bayan ng Anilao, sa paanyaya ni Mayor Nathalie Debuque. Sinaksihan din natin ang inagurasyon ng itinayong Super Health Center. Naging panauhin din tayo sa Liga ng mga Barangay-Capiz Congress na ginanap sa Bacolod City sa paanyaya ni Governor Fred Castro.

Samantala, nakarating naman ang aking Malasakit Team sa iba’t ibang lugar para tulungan ang dalawang pamilyang nasunugan sa General Santos City at Surallah sa South Cotabato; 39 sa IIoilo City at tatlo sa bayan ng Banate, Iloilo.

Namahagi rin tayo ng dagdag-tulong sa Isabela, kung saan tumulong tayo sa 949 sa Naguilian katuwang si Mayor Juan Capuchino; 1,000 sa Tumauini kasama si Mayor Venus Bautista; 1,000 sa Santiago kasama si Mayor Sheena Tan-Dy; 1,000 sa Echague kasama si Mayor Kiko Dy; 677 sa Burgos kasama si Mayor Isis Uy; 1,000 sa Sta. Maria kasama si Mayor Hilario Pagauitan; at 2,000 sa Cauayan, kasama sina Vice Governor Bojie Dy at Mayor JC Dy. Tumulong din tayo sa 500 sa Gapan City, Nueva Ecija kasama si Cong. GP Padiernos; 1,000 sa Marihatag, Surigao del Sur kasama si Mayor Justin Pelenio; 34 naman sa Lavezares, Northern Samar kasama si Board Member Quintin Saludaga; at 50 sa Gutalac, Zamboanga del Norte.

Nagbigay rin tayo ng dagdag na tulong sa 500 displaced workers sa Macalelon, Quezon kasama ang sangguniang bayan; 1,000 sa Malabon City kasama sina Mayor Jeannie Sandoval at Vice Mayor Ninong dela Cruz; at 44 sa Caloocan City kasama si Kagawad Nol Quilinguen. Nakatanggap din sila ng pansamantalang trabaho mula sa gobyerno.

Tumulong din tayo sa 651 magsasaka sa Impagsug-ong, Bukidnon kasama si Mayor Anthony Uy; 20 TESDA graduates sa Pasig City; at 44 TESDA scholars naman mula sa Dagupan City at San Carlos City, Pangasinan.

Naisagawa na rin ang inagurasyon ng Super Health Center sa Candelaria, Quezon; groundbreaking sa Culasi, Antique; at groundbreaking din sa San Enrique, Iloilo na ating mga isinulong upang mailapit ang serbisyo medikal sa mga komunidad.

Anumang edad, kasarian, o estado sa buhay, basta’t Pilipino na nangangailangan ng tulong, patuloy ang inyong Mr. Malasakit na ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa Pilipino sa abot ng aking makakaya. Ito po ang aking sinumpaang tungkulin dahil bisyo ko ang magserbisyo at naniniwala akong ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa ating Diyos.