LPA pumasok na ng PAR

Pumasok na ng Philippine Area of Responsibility (PAR) ang binabantayang Low Pressure Area (LPA) ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pagasa.

Sa mga susunod na oras ay posible na itong maging bagyo na tatawaging Aghon.

Ang nasabing LPA na matatagpuan sa silangan ng Mindanao ay nakapasok sa PAR noong Huwebes ng umaga kung saan maaari nang mag-landfall ang bagyo at apektado nito ang eastern section ng bansa.

Sinabi ng Pagasa sa isang press briefing na ang LPA ay lumipat sa PAR dakong alas-5:00 ng umaga at huling namataan sa layong 870 kilometro silangan ng Southeastern Mindanao alas-10 ng umaga.

“Within 24 hours hanggang mamayang gabi ay posibleng LPA pa rin ito, at bukas ng umaga at saka natin makikita na ito ay lalakas bilang isang tropical depression,” saad ni Pagasa weather specialist Ana Clauren-Jordan.

Ngayong Biyernes ay inaasahan ang katamtaman at malakas na pagbagsak ng ulan sa Eastern Samar at Northern Samar samantalang mahina hanggang katamtamang pagbagsak ng ulan naman sa may Bicol region, at sa ilang natitirang bahagi ng Caraga at Eastern Visayas.

Sa Sabado, inaasahan naman ang katamtaman at malalakas na pag-ulan sa Catanduanes, Camarines Sur, at Northern Samar; samantala mahina at katamtamang pag-ulan naman sa Quezon kasama ang Polillo Islands, sa natitirang bahagi ng Bicol Region, at ng Eastern Visayas. (Just Ignacio)