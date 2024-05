Jeraldine Blackman pina-follow ng mga sikat

Hindi makapaniwala si Jeraldine Blackman na may mga artista na magpa-follow sa kanya sa social media,

Ang iba ay nagla-like, nagku-comment pa sa mga post niya.

Hiyang-hiya nga si Jeraldine kapag nalalaman niya na nagko-comment sa post niya ang mga artista, at hindi niya napapansin, ha! Nagme-message raw siya sa kanila para magpasalamat.

Anyway, ang bongga nga ni Jeraldine, na puwedeng-puwede ring maging TV personality, o talk show host, dahil sa kadaldalan niya, ha! Bagay nga silang magsama ni Rhea Anicoche Tan, may-ari ng Beautederm, dahil pareho silang super chika at masayahin.

Anyway, sa ngayon ay wala pa raw sa isip ni Jeraldine ang maging talk show host, lalo na ang maging artista sa Pilipinas. Sa Australia nga siya naka-base, kasama ang mister na si Josh Blackman, at dalawang anak.

“Feeling ko hindi pa ako confident. Joke lang naman ang mga ito. But if somebody offers me, I would say yes! That’s my dream talaga. But we’ll see what will happen,” sabi ni Jeraldine.

At halimbawa lang na pasukin niya ang pag-arte, sino kaya sa mga artista ngayon ang bet niyang makatambal?

“Si Dominic nag-follow sa akin. Kinilig ako. Oh my gosh! Hahahaha!

“Nag-follow siya sa akin, at nag-follow back ako. Ang kapal ng mukha ko. Hahahaha!

“Kilig din ako kay KC Concepcion na nag-follow sa akin. Nag-message rin siya sa akin.

“Marami naman akong kilalang artista sa Pilipinas. Kasi when I was young, I was like watching all of the teleserye, soap opera. Napanood ko sina Jericho Rosales.

“Updated naman ako sa mga artista. Marami akong idol na artista.

“I used to watch Ian Veneracion. Nakita ko si Gabby Concepcion papunta kami ng Isabela. I think kilala niya si Jette (anak ni Jeraldine).

“Nagpa-picture ako sa kanya. Kilala ko na siya noon pa.

“Si Dominic, nagla-like talaga siya sa mga post ko!” sabi ni Jeraldine.

Naku, baka ma-link siya kay Dominic, ha!

“Ayyy, pauwi na kami sa Australia sa Friday. Bakit ngayon pa?” pabirong chika niya.

“Pero ngayon, ang gusto ko lang ay maging steady na ganito. But of course, ang content creation, one day, it’s gonna go down. Magsasawa rin ang mga tao.

“Pero ang gusto ko lang, na people will be happy sa amin, kung ano ang ginagawa namin,” sey niya.

Pero given the chance, sino ba talaga ang type niyang makatambal sa harap ng kamera, with kissing scene ha?

“Hala, pressure! Nahihiya ako!

“Sige, si Dominic. Hahahaha!

“Si Rayver Cruz! Hahahaha!

“With kissing scene? Hay, may heart problem ako. Hahahaha!” sabi pa ni Jeraldine.

Anyway, si Jeraldine nga ang endorser ng bagong Beautederm products na Cristaux Retinol Serum, Crustaux Zerum Hydra-Beauty, Critaux Vitamin C, na available na ngayon sa TikTok, Lazada, Shopee, at Beautederm stores.

Bongga! (Dondon Sermino)