James Reid inaabangan sexy music video

Muling nag-trending sa X at iba pang socmed sites si James Reid matapos mag-viral ang mga sexy picture nito na kuha sa behind-the-scene ng music video niya para sa latest song niyang ‘Hurt Me Too’.

Naaliw ang mga fan ni James sa mga naglabasang pictures ng singer-actor na pa-yummy, naka-topless, at may pa-kili-kili reveal pa, ha!

Komento nga ng netizens na nagnanasa kay James, bumalik na raw ulit ‘yung pa-yummy era ng ex-boyfriend ni Nadine Lustre.

Mas naging interesado raw ulit sila sa aktor dahil aminado silang nasabik sa kaguwapuhan at kaseksihan nito. May ganun?!

Anyway, spotted din si James sa Bicol nitong Huwebes ng umaga habang nagsa-sound check para sa kanyang performance sa pagbubukas ng ‘Kaogma Festival’ sa Kaogma Grounds Cadlan, Pili, Camarines Sur.

Kahit rehearsal pa lang daw ay bigay todo na si James at super generous daw sa lahat ng gustong magpa-selfie sa kanya.

Spotted din si Issa Pressman na nagbabantay sa boyfriend habang nagre-rehearse ito.

At muli na namang pinag-usapan sa online world si James dahil kahit nakasuot lang ito ng white sleeveless shirt at nag-uumapaw daw ang sex appeal ng binata at may pa-kili-kili na naman siya!

Bongga ni James ha, kasabay ng show nila ni Yassi Pressman sa CamSur ang digital launching ng pinag-uusapang song niya na ‘Hurt Me Too’ pero mukhang mas excited ang mga faney sa music video ng kanta kesa sa mismong song.

Abangers sa online ang solid fans ni James at gagawin daw nila ang lahat para mag-number one agad sa lahat ng digital music streaming platforms ang kanta ni James.

Bongga! (Ogie Rodriguez)