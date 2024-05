Ipinagtanggol ng mga supporter: Alden Richards sigaw raw nang sigaw sa Miss U PH

As expected, trending ang pangalan ni Alden Richards sa X at iba pang social media platforms habang nagaganap ang pagho-host niya ng Miss Universe Philippines 2024 kasama si Miss Universe 2022 R’Bonney Gabriel sa SM MOA Arena nitong Miyerkoles ng gabi.

Nakatutok ang fans ni Alden sa live stream ng pageant at panay post nila ng positive comments. Puring-puri ng mga faney ang looks at husay ng Asia’s Multimedia Star sa pagho-host.

“Alden looking his dapper best tonight!”

“Ang pogi ni Tisoy, halatang in love at inspired”

“Ang galing ni Alden mag-host! Hasang-hasa na siya sa ‘Eat Bulaga’, sunday noontime shows, at talent search competitions ng Kapuso!”

Pero marami ring nakakatutok sa YouTube live ng Miss U Philippines ang hindi bet ang ginagawang pagsigaw-sigaw ni Alden habang nagho-host.

Para nga raw may kaaway ang ka-love team ni Kathryn Bernardo.

Pareho raw sila ng isa pang host na si Tim Yap na sigaw nang sigaw sa coronation night. Nagbiro nga ang ilang Marites sa online world,na nagpupuyat sa panonood, kung hindi ba raw nagtatalo sina Alden at Tim?

“Sino inaaway ni Alden? Galit ba siya? Bakit sigaw siya nang sigaw?”

“Nasa mall show ba si Alden bakit kailangan niya sumigaw?”

“Ako lang ba nai-stress sa kakasigaw ni Alden?”

May netizens din na mas bet si Gabbi Garcia as main host than Alden.

“Gabbi Garcia deserves a spot more as a main host than Alden Richards, not a hater but Gabbi has this thrilling announcement and incredible hosting, make her a regular host!”

Pero siyempre, hindi pumayag ang fans ni Alden sa mga batikos na tinatanggap ng idolo habang pinanonood nila itong nagho-host online.

Palaban sila, ha, at talagang pinagtatanggol nila ang Kapuso host.

“Magaling si Alden no! pampagising kaya minsan kailangang sumigaw. Para din itaas uli ang energy sa loob ng MOA Arena.”

“Ang OA ng ibang netizens ha, okay lang naman tono ni Alden, dami kasi tao doon sa venue, para marinig at walang makatulog.”

“Napasaya nya mga nanonood kahit may mga side comments hahaha.”

“Tama lang naman pag-announce niya ng top twenty ganun dapat energetic. Para mas exciting at nakakakaba.”

Napansin din ng ilang mapanuring netizen na hindi nag-a-adlib si Alden unlike R’Bonney and Jeannie Mai while hosting. Naka-defend lang daw ito sa script na binabasa niya sa teleprompter. Kaloka!

Pero mukhang aware si Alden sa live comments ng viewers at netizens kaya kapansin-pansin na medyo nag-subtle at medyo binawasan niya ang pagsigaw nang inanunsiyo niya ang Top 5 na kinabibilangan ng mga candidates from Quezon Province, Baguio, Cainta, Bulacan, Taguig.

Ligwak sa Top 5 ang Cebu, Iloilo, Bacoor, Pampanga, at Zambales.

Si Chelsea Manalo ng Bulacan ang kinoronahang Miss Universe Philippines 2024. Kinabog niya ang mga beterana sa beauty pageants, mga frontrunners at crowd favorites.

Runner ups naman ni Chelsea sa Miss U Philippines sina Miss Cainta (1st Runner up), Miss Quezon Province (2nd Runner up), Miss Baguio (3rd runner up), at Miss Taguig (4th runner up).

After maiputong ang korona at makarampa ng bagong Miss Philippines Universe ay agad ding pinakilala ang iba pang title holders na kinabibilangan nina Miss Iloilo na siyang kinoronahan bilang Miss Eco International, Miss Quezon Province bilang Miss Cosmo Philippines.

Si Miss Baguio ang panlaban natin sa Miss Supranational at si Miss Pampanga ang magiging representative ng bansa sa Miss Charm Pageant.

Samantala, kahit ano pang sabihin ng ibang netizens, proud ang supporters ni Alden dahil 2 years in a row na ring nagho-host ng Miss Universe Philippines coronation night ang lead actor ng ‘Hello,Love, Again’, ha!

Anyway, congrats sa mga bagong Pinay beauty queens.

‘Yun na! (Ogie Rodriguez)