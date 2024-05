Hinihiritang sumali sa beauty contest: Gabbi Garcia kinabog ibang kandidata sa Miss U PH

Inulan ng papuri si Gabbi Garcia sa online world hindi lang dahil sa galing niya sa pagho-host ng Miss Universe Philippines 2024 Coronation Night kundi dahil na rin sa kagandahan niya on stage.

Komento nga ng netizens na tumutok sa pageant, kabog pa raw ni Gabbi sa ganda at poise ang ilang candidates.

Matagal na ring hinihiritan ng mga mahihilig sa beauty pageant na sumali sa MUP ang Kapuso actress, pero dinededma lang ng girlfriend ni Khalil Ramos ang pangungulit sa kanya!

Komento pa ng netizens, “Super nag-shine at ang galing-galing ni Gabbi as host pero mas magiging masaya kami kung siya na ang sasali sa Miss Universe Philippines 2025!”

“Nakikipaglabanan ang ganda ni Gabbi kay Miss Universe 2022 R’Bonney. Baka si Alena na ang susunod nating Miss U.”

“We need Gabbi sa Miss Universe 2025!”

Marami ring netizen ang nagkomento na sinasayang ng GMA-7 ang galing ng Kapuso actress sa pagho-host.

“Hosting pala ang strength ni Gabbi Garcia bakit hindi doon mag-focus ang GMA? Sayang ang talent niya sa hosting sa totoo lang.”

“Kung sino-sino binibigyan ng hosting project ng Kapuso, eh si Gabbi dinededma nila, ang husay niya ha.

“Gabbi has impeccable job sa MUP coronation night. Ang galing din ng styling niya sa show. Pak na pak!”

Aminado naman ang aktres na tulad ng karamihang batang babae, childhood dream din niya ang maging beauty queen pero alam din niya na hindi ganun kadali ang sumali sa anumang national beauty pageant.

Pero hindi raw niya sinasara ang posibilidad na mag-join sa MUP soon.

Well, abangan na lang natin kung mahihikayat na si Gabbi na sumali next year. Maging ang kapwa niya Kapuso actress at Miss Universe Philippines 2023 na si Michelle Dee ay kinukulit siyang mag-join na!

Sana nga!