Gen Eslapor, Kly Orillaneda asinta medalya sa beach volley

IPAGPAPATULOY ng Alas Pilipinas beach volleyball team ang paghahanap ng medalya sa lupain ng Italya habang ang Volleyball World Beach Pro Tour Futures ay lilipat sa timog-kanlurang bayan ng Battipaglia.

Magtutungo ang tatlong pares na koponan ng Pilipinas simula ngayong araw, kung saan ang nag-iisang babaeng duo nina Gen Eslapor at Kly Orillaneda at mga lalaking magpartner na sina Ranran Abdilla at AJ Pareja, at James Buytrago at Rancel Varga ay asam makaabot sa podium matapos mabigo sa unang edisyon na ginangap sa lugar ng Cervia sa Italy din nakaraang linggo.

Susubukan nina Eslapor at Orillaneda na mag-qualify sa women’s main draw kontra Anniina Parkkinen at Valma Vilhelmiina Prihti ng Finland, habang hinahanap din nina Abdilla at Pareja ang puwesto sa men’s main draw laban kina Atef Nassif at Youssef Ismail ng Egypt.

Samantala, nakuha nina Buytrago at Varga ang no. 10 seeding sa men’s main draw matapos ang ikasiyam na puwesto na pagtatapos sa Cervia. (Lito Oredo)