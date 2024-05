Ex-councilor na naging MILF leader dinedo

Nasawi ang isang dating municipal councilor ng bayan ng Mamasapano, Maguindanao del Sur na ngayon ay mataas na lider ng MILF sa pamamaril ng mga hindi nakilalang salarin sa harap ng hotel sa Barangay Rosary Heights 9, Cotabato City nitong Miyerkoles ng tanghali.

Kinilala ang biktima na si Abdulrahman Kasid, residente ng Mamasapano, Maguindanao del Sur at kasalukuyang field commander of the Moro Islamic Liberation Front (MILF).

Ayon sa report ng Cotabato City police, alas-12:00 ng tanghali, kasama ng kanyang mga kaanak, naglalakad ang biktima sa harap ng EM Manor Hotel patungo sa kanyang sasakyan nang pagbabarilin ito ng mga armadong kalalakihan na sakay ng isang gray na pick up gamit ang M16 assault rifle.

Nagtamo ito ng mga bala sa katawan at naisugod pa sa ospital ngunit dineklarang dead on arrival.

Narekober sa crime scene ang 11 basyo ng armalite rifle na ginamit sa pamamaril.

Napag-alaman na galing ang biktima sa Turnover Ceremony ng isang housing project na kaloob ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD-BARMM na ginanap sa loob ng hotel.

Ang dating konsehal ay isa sa nasa 50 benepisyaryo ng housing project na itinayo ng mga opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM).

Patuloy pa ang imbestigasyon at inaalam ang motibo at ang pagkakailanlan sa mga salarin. (Ronilo Dagos)