Coach Yeng Guiao nabastusan, nayabangan kay Terrence Romeo

Semis Game 4 Biyernes: (MOA Arena)

4:30pm – Ginebra vs Meralco

(Bolts lead series 2-1)

7:30pm – SMB vs Rain or Shine

(Beermen lead series 3-0)

NAKAAMBA na ang walis ng San Miguel Beermen kontra Rain or Shine sa PBA Philippine Cup semis, tatangkain ng Beermen na tapusin ang best-of-seven sa Game 4 ngayon sa MOA Arena.

Hindi nagpasingit sina June Mar Fajardo, CJ Perez, Marcio Lassiter, Terrence Romeo, Don Trollano, Jericho Cruz sa first three games.

“We really have to bring the energy and we really have to step on the gas, especially du’n sa Game 4, because I’m sure Rain or Shine will come out smoking,” ani coach Jorge Gallent.

Sina Andrei Caracut, Adrian Nocum, Gian Mamuyac, Jhonard Clarito, Santi Santillan, Keith Datu, Beau Belga totodo para makakuha ng isa.

“At 3-0, all you can think about right now is try to get over one game and try not to be swept,” giit ni coach Yeng Guiao.

Napikon pa si Guiao kay Romeo sa 117-107 loss nila sa Game 3 nitong Miyerkoles sa Dasmarinas Arena sa Cavite.

Sa closing seconds, selyado na ang panalo ng SMB at hindi na dumidepensa ang Painters pero tumira pa ng tres si Romeo.

‘Yun ang nag-iisang 3-pointer niya sa laro, bahagi ng 13 points niya lahat sa fourth quarter.

Bago ‘yun ay 0 for 6 sa labas ng arc ang gunner.

“Nagulat din ako na ganu’n ang nangyari, na medyo bastusan ang labas,” dagdag ng multi-champion coach.

Nabastusan si Guiao sa ginawa ng player, pumasok ang trey na nagpako sa final tally. Sa gitna ng court, nagkasagutan pa.

Katwiran ni Guiao, maganda ang laro at walang pisikalan. Kailangan lang daw respeto lalo’t mula sa tulad ni Romeo na hindi na bagong player.

“‘May tao talagang bastos,” giit ng tactician. “May taong mayabang, may taong bastos. Wala tayong magagawa.” (Vladi Eduarte)