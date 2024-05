Umaabot sa 16 sasakyan ang minamay-ari ni Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo, ayon kay Sen. Risa Hontiveros.

Ito ang isiniwalat ni Hontiveros sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality noong Miyerkoles sa mga ari-arian ni Mayor Guo.

Ipinakita ng chairperson ng komite ang larawan ng ilang sasakyan ng alkalde, ilan dito ay mga sports utility vehicles, pickup trucks, closed van at dump trucks.

Kabilang sa ipinakita ay ang McLaren 620R na ginamit umano ni Guo sa isang car show sa Concepcion, Tarlac noong Disyembre 11, 2023. Ang limited edition luxury sports car na gawa sa Britain ay sinasabing nagkakahalaga ng P16.7 milyon nang una itong lumabas noong 2019.

Gayunman, itinanggi ni Guo na pag-aari niya ang McLaren kundi hiniram lang daw niya ito sa alkalde ng Concepcion, Tarlac. Binanggit pa niya na marami sa kanyang mga sasakyan ang binenta na rin niya dahil buy ang sell ang kanyang negosyo.

“Hindi ko na siya assets. Buy and sell din po kasi ang negosyo sa Westcars kaya may umiikot na sasakyan. Pero ang sasakyan na gamit ko ngayon GAC,” paliwanag ng alkalde.

Inamin ni Guo na isa siya sa incorporator ng Westcars. Bukod sa negosyong ito, mayroon din siyang piggery, meat shop, farms, at embroidery.

Nagmamay-ari rin siya ng itim na helicopter na aniya ay binenta na rin niya kalaunan.

Sinita naman ni Senador Sherwin Gatchalian si Guo sa pagsasabi niya sa isang interview na ordinaryong mamamayan lang siya ng Bamban.

“Narinig ko sa interviews mo ordinary ka. Ang isang ordinaryong tao walang chopper. Ang SALN (Statement of Assets Liabilities and Net Worth) mo umaabot sa 300 million. That is not an ordinary person,” diin ni Gatchalian.

Si Mayor Guo ay unang nakaladkad ang pangalan sa isang POGO hub na dalawang beses nang sinalakay ng mga awtoridad. Ang POGO hub ay nasa tabi lamang ng municipal hall ng Bamban.