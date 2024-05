Angel Canino magiging ‘opposite’ sa Alas Pilipinas

KAKAIBANG puwesto ang gagampanan ni La Salle ace spiker at dating UAAP Rookie-MVP Angel Canino upang mapunan ang kakulangan sa Alas Pilipinas women’s team sa pagsabak nito sa unang laro sa 2024 AVC Challenge Cup for Women sa makasaysayang Rizal Memorial Coliseum.

Ito ang tanging naging kakaiba at ikinagulat matapos ipasa ng Alas Piipinas ang opisyal nitong 14-woman squad sa bisperas ng unang laro ng koponan kontra Australia, Huwebes.

Anim na attackers ang pinangalanan sa squad na lima ay natural na outside hitters sa kani-kanilang kolehiyo o pro team habang ang huling minutong kapalit na si Arah Panique mula sa UAAP Season 86 champion side na National University ang natatanging opposite spiker.

Kaya naman sa pangangailangang balansehin ang rotation ng koponan sa court sa buong torneo ay kinailangang gawin makabuluhang surpresa sa positional switch para sa isa sa limang Pilipina na outside hitters.

Kaya napili ni Alas Pilipinas head coach Jorge Souza de Brito na kumuha ng isang unorthodox spiking role kaysa sa kanyang natural na posisyon na ibinigay nito kay Canino.

Matapos panoorin ang pambungad na panalo ng Australia laban sa isang batang Chinese Taipei na malapit mula sa bleachers, ibinahagi ni de Brito ang kanyang katwiran sa pagpili kay Canino na gampanan ang opposite spiker role kasama si Panique.

“We don’t have opposites there (in the squad) so we had to try all the girls that we have. Arah (Panique) is the only one who’s really an opposite spiker, but there are other girls who also have the background and played (opposite) before,” paliwanag ni De Brito.

“Faith (Nisperos) played in Ateneo as an opposite. Also Angel (Canino) played that position a long time ago as an opposite,” sabi nito.

Umaasa si de Brito na agad makakapag-adjust ang mga manlalaro bilang mga outside hitters sa kanilang mga karera sa UAAP sa pagsagupa nito sa Australia dahil na rin sa kakulangan ng oras at pagsasanay.

“We’re trying to adjust. That’s what we have to need here in the Philippines. Since the players are already there and we have the good players, we’ll go and try to fix this (as we go in the tournament),” sabi ng outgoing national coach. (Lito Oredo)