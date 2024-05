Alak sa beach, masama ang epek

Kakaibang relaxation ang pag-inom at pagbebeach lalo na raw kung pagsasabayin.

Pero ayon sa mga eksperto, may masamang epekto ang pag-inom ng alcohol sa beach lalo na kung tirik ang araw.

Maaari kasi itong magdulot ng dehydration, heat illness at aksidente.

Ayon kay Dr. Shoshana Ungerleider, tumaas ang kaso ng pagkalunod dahil sa pag-inom ng alcohol.

“Alcohol impairs judgment, coordination and reaction times, making activities like swimming or boating much riskier.”

“Drowning risks increase significantly with alcohol consumption because a person’s ability to assess their swimming strength and the water’s depth and currents is impaired,” dagdag nito.

Tulad din sa sasakyan, ilegal din ang pagmamaneho ng mga bangka kung ikaw ay nakainom o kargada ng alak.

“There are often intoxicated passengers on boats who are more likely to be injured or fall overboard and drown,” ayon naman kay Dr. David Deyhimy.

“Dehydration can exacerbate the heat’s effects on the body, increasing the likelihood of heat exhaustion or heat stroke,” babala naman ni Ungerleider.

Kaya naman nagbigay ng tips si Deyhimy para maiwasan ito.

Mag-prehydrate muna ng mga non-alcoholic beverage bago uminom ng alak.

Samahan ng juice o tubig ang alcohol, o kaya naman ay uminom lang ng may mababang alcohol content.

Uminom ng tubig o sports drink sa pagitan ng alcohol beverage.

Kumain din muna bago uminom para maiwasan ang intoxication.

Pumunta rin sa malilim na lugar at dalasan ang paglagay ng sunblock.