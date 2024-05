AKAPin ang magandang bukas!

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Opisyal nang inilunsad noong Sabado ang bagong programa ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. na Ayuda sa Kapos ang Kita Program (AKAP).

Umabot sa P3 bilyong cash ang ipinamahagi sa isang milyong benepisyaryo sa 334 lugar sa buong bansa sa loob lamang ng isang araw. Bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng P3,000.

Isa po tayo sa proponent ng AKAP, kasama si Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Binuo natin ang programang ito para tulungan ang ating mga kababayan na apektado ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo o inflation.

Ang P26.7 bilyong pondong dito ay nakapaloob sa 2024 General Appropriations Act. Resulta ito ng pagpapagod ng inyong lingkod bilang chairman ng House Committee on Appropriations.

Ang AKAP ay dinisenyo para mapagaan ang pasanin ng mga Pilipinong malapit nang ituring na mahirap. Kahit sila’y kumikita, kapos pa rin sila sa pinansiyal na pangangailangan dulot ng inflation.

Layon ng programang maipamahagi ito sa 12 milyong kabahayan na may income na P23,000 pababa. Umaasa tayong mapapagaan nito ang pinansyal na pasanin ng kababayan nating kapos ang kita buwan buwan. Together, yAKAPin natin ang magandang bukas!

Marami pa tayong proyektong inilunsad para sa mga kababayan nating Bicolano. Kamakailan ay isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa Multi-Purpose Building sa Sitio Mat-i, Brgy. Sto. Domingo, Vinzons, Camarines Norte.

Ang Multi-Purpose Building ay magkakaroon ng Training Instructional Facility/Meeting Incentives Conference for Education, Sports Building (MICES), Primary Health Center at Site Development Phase at Sports Coliseum. Magagamit ang gusali sa recreation at sports activities, at magsisilbing evacuation center sa oras ng kalamidad.

Dumalo sa aktibidad ang ating kasamahan sa Ako Bicol na si Congressman Jil Bongalon, Camarines Norte Governor Ricarte “Dong” Padilla, Vice Governor Joseph Ascutia, Barangay Sto. Domingo Council, at iba pang ahensya ng gobyerno.

Ang proyektong ito’y nagkakahalaga ng P350 milyon at inisyatiba nina Camarines Norte Governor Ricarte “Dong Padilla at Vice Governor Joseph Ascutia. Napondohan ito sa pamamagitan ng inyong lingkod at ni Congressman Bongalon.

Malaki ang naging pasasalamat ni Gov. Padilla sa Ako Bicol Party-list lalo na sa inyong lingkod at kay Cong. Bongalon dahil ‘dream come true’ na magkakaroon ng sports coliseum na magagamit ng kanyang mga kababayan. Pinasalamatan din ng gobernador ang lahat ng dumalo lalo na si DPWH Regional Director Virgilio Eduarte.

Sinabi naman ni Cong. Bongalon na naisakatuparan ang proyekto dahil sa pagtutulungan ng iba’t ibang lider at pagpupursige ng Provincial Government ng Camarines Norte. Maituturing itong legacy ng Ako Bicol na tatatak sa mga taga-Camarines Norte.

Bukod po riyan, pinangunahan ng inyong lingkod kasama ang mga opisyal ng 9th Infantry Division ng Philippine Army at ng Department of Public Works and Highways (DPWH) ang groundbreaking ceremony ng mga bagong pasilidad para sa Camp Elias Angeles sa Pili, Camarines Sur kamakailan. Dinaluhan ito ng higit 500 miyembro ng army.

Ang pasilidad ay binubuo ng solar water system, training school, female barracks at iba pang pasilidad na makakatulong sa mga sundalo.

Ang Ako Bicol Party-list sa pangunguna ng inyong lingkod ay katuwang ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa pagsusulong ng mga proyekto upang mas mapahusay ang kakayahan ng mga sundalo.

Sa susunod na linggo, marami pa tayong ibabalitang proyekto ng Ako Bicol Party-list. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!