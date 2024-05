After manalo: Chelsea nag-deactivate sa FB

Kinabog nga ng pambato ng Bulacan na si Chelsea Manalo ang mga pageant veterans sa Miss Universe Philippines 2024.

Marami nga ang nagulat sa kanyang pagkapanalo pero deserve naman niyang manalo at maging pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2024 na gaganapin sa Mexico dahil sa pagiging regal ng kanyang look, bonggang pasarela walk, at ang mula sa puso niyang sagot sa Question & Answer round.

Maliban sa kahusayan ay mabait din si Chelsea na ilang beses ko na ring nakakasama sa mga audition, casting, at project shoots since noong 2017.

Masipag nga si Chelsea na sumabak sa mga auditions para sa kanyang pangarap at finally ay nakamit na niya ito.

Dahil nga sa kanyang pagkapanalo ay nais ko sanang balikan ang mga dati niyang social media post noong nagsisimula pa lang siya bilang model, pero nang chineck ko ang kanyang personal Facebook account ay deactivated na ito, pero active pa rin siya sa Messenger.

Sa panayam sa kanya ni Dyan Castillejo ng ABS-CBN Integrated News ay nasabi niya na excited na siyang pumunta sa Mexico kung saan gaganapin ang Miss Universe this year.

“I feel so happy. Thank you so much to all those who believed in me. I love you mom, I love you dad. This is not just for me but for you. And all the people who supported me, I will do great. We will do good. I’m so excited to go to Mexico,” sey niya.

Congratulations, Chelsea! (Byx Almacen)