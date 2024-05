7-year itch nalampasan: Barbie Forteza, Jak Roberto anniversary date nagpasabog ng kilig, lambingan

After 6 months, nag-vlog na ulit si Jak Roberto. At siyempre, si Barbie Forteza ang guest niya.

Actually, celebration `yon ng 7th anniversary nila bilang magdyowa. At alam naman natin ang chika tungkol sa ‘7-year itch’ na kung saan ay parang malas nga raw, na nauuwi sa hiwalayan ang magdyowa.

Nagpunta nga sila sa restoran na paborito nila, na huli raw nilang pinuntahan noong 2019 pa, sabi ni Barbie, na kinontra ni Jak.

Of course, sa Tagaytay nga ang venue, na malapit daw sa Taal Lake.

Napag-usapan din nila ang pinagdaanan nila sa pitong taon. Na sabi nga ni Barbie, hindi raw laging rainbows and butterflies sa relasyon.

“Hindi laging kilig, dahil minsan may mga desisyon na kailangang gawin. Hindi all the time magkasama kayo, like before. May mga work na, may business. Minsan you want to explore something else alone,” sabi ni Barbie.

“It takes a lot of work, pero worth it din, kasi at the end of the day, mas napu-prove ang love niyo sa isa’t isa,” sabi pa rin ni Barbie.

Bongga rin ang tanong ni Jak kay Barbie, ha!

“Naramdaman mo ba `yung 7-year itch? Ako akala ko, ‘pag naka-7 years na kayo, doon mo mararamdaman. Pero, ‘pag naka-7 years na pala kayo, tayo, kumbaga nalampasan mo na ‘yung 7-year itch. Nasa pagitan siya noong last year, ika-6th anniversary natin. ‘Yung buong year na `yon na dadaanan pa-7 years, ‘yun ang 7-year itch.

“So, naramdaman mo ba `yon?” tanong ni Jak kay Barbie.

“Hindi. Hahahaha!” sagot ni Barbie.

“Sa sobrang busy natin, lalo na si Barbie, hindi siya halos nabakante. Ako naman noong nilunsad ko ang business,” sey ni Jak.

Aminado naman si Jak na natagalan daw talaga mag-vlog na kasama si Barbie, dahil busy nga raw ang girlfriend niya.

“‘Pag anniversary namin, must talaga `yon. Kailangan talaga magkita!” saad niya.

“Happy kami na pareho kaming naggu-grow. We’re getting better, getting stronger, than yesterday!” sabi pa rin ni Jak.

Anyway ang sweet nga ni Barbie kay Jak na habang nagsasalita ang boyfriend niya ay panay naman ang punas niya sa mukha nito.

At siyempre, sa huli ay pinuntahan na nga nila ang Japanese restaurant na paborito nilang puntahan kapag nagdi-date sila.

At siyempre, nagpunta rin sila sa paborito nilang steak house, na obvious na bet na bet ni Barbie.

Ang ending nga ng date nila ay nanood sila ng sine. Sweet, di ba?

Masayang-masaya naman ang mga fan nila at umulan ng ‘Happy 7th anniversary’ sa YouTube channel ni Jak, ha!

Bongga! (Dondon Sermino)