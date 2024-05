2 NPA boss tumimbuwang

Dalawang mataas na lider at isa pang miyembro ng communist terrorist group (CTG) ang nasawi sa magkahiwalay na engkwentro sa Jabonga, Agusan del Norte at Gingoog City, Misamis Oriental noong Lunes at Martes.

Ayon kay Lieutenant Colonel Warren Daroy, commanding officer ng 16 IB ng 402nd Infantry Brigade, 4th Infantry Division ng Army, nangyari ang isa sa engkwentro sa Brgy. Bal-ason, Gingoog City, Misamis Oriental nitong Martes.

Nakaengkwentro ng mga sundalo ang mga rebeldeng grupo mula sa North Central Mindanao Regional Committee (NCMRC).

Tumagal ng halos 10-minuto ang labanan na ikinasawi ng dalawang mataas na opisyal ng NPA na sina Zaldy Galamiton alias Shaggy/Poldo, ang Secretary ng Sub-Regional Committee 1 at Jhon-jhon Ayuma Ramos alias Erbing, na siya namang Commanding Officer ng Sub-Regional Sentro De Gravidad Eagles, na nasa ilalim ng NCMRC.

Nakumpiska din ng mga sundalo ang dalawang M16 rifles, mga bala at iba pang mga gamit sa lugar ng engkwentro.

Nasawi naman sa isa ring sagupaan sa Sitio Madbad, Bangonay, Jabonga, Agusan del Norte noong Lunes ang isa pang rebelde na kinilalang si Berto Dayong alias Sadam/Jenel na kasapi rin sa North Eastern Mindanao Regional Committee na napalaban naman sa mga tauhan ng 29th Infantry Battalion.

Tumagal lamang ng 5-minuto ang putukan at umatras ang mga rebelde.

Narekober sa encounter site ang isang Caliber 9MM Pistol at isang Caliber .45 Pistol. (Ronilo Dagos)